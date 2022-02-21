У Дніпрі троє поліцейських пішли під воду, рятуючи рибалку: є жертви (фото, відео)

До річки направили 13 рятувальників і п'ять одиниць техніки Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У Дніпрі рятувальники дістали з води п'ятьох людей. Один чоловік помер у кареті швидкої допомоги, повідомляє пресцентр ДСНС.

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Усе почалося з того, що під кригу на річці Дніпро в місті Дніпро рибалка провалився під кригу. Спочатку на допомогу під'їхали троє співробітників Нацполіції, але вони так само провалилися в холодну воду.

"Три співробітники Національної поліції, які перші прибули до місця, намагалися врятувати рибалку, проте самі провалилися під лід (1 поліцейський — на відстані близько 70 метрів від берега, 2 поліцейських — на відстані близько 40 метрів від берега)", — йдеться в повідомленні.

Побачивши те, що відбувається, очевидець, місцевий житель, кинувся потопаючим на допомогу, але його спіткала та сама доля — у результаті у воді опинилося п'ять людей.

Співробітники ДСНС, які прибули на місце інциденту, за допомогою спецтехніки витягли з води всіх постраждалих, але рибалка помер дорогою до лікарні. Ймовірно, від переохолодження.

Раніше в селі Капулівка під Дніпром чоловік потонув у ополонці на очах у дружини та друга.

Нагадаємо, раніше в Київській області під час купання на Водохреще потонув 52-річний чоловік.