"Пилоты напуганы": Кубраков объяснил причину отмены международных рейсов в Украину

Министр инфраструктуры Украины сообщил, что отмена международных рейсов связана с исключительно информационным обострением ситуации, а не с реальными изменениями.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков во время брифинга прокомментировал решения некоторых иностранных авиакомпаний отменить рейсы в Украину. По его словам, такие решения продиктованы больше "информационным обострением", а не реальной опасностью в небе над Украиной.

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"Небо над Украиной остается открытым. У нас есть исключение — это ситуация над Черным морем, где проходят учения Российской Федерации, но это ограничение не является критическим", — сказал Кубраков.

Министр отметил, что некоторые иностранные авиакомпании, отменившие рейсы в Украину, например такие, как Lufthansa, оправдываются тем, что это якобы опасно и их пилоты напуганы.

Однако Украина в этой ситуации работает над оперативным замещением отмененных рейсов украинскими авиаперевозчиками. Например, для того, чтобы покрыть недостающие отмененные рейсы Lufthansa компания МАУ увеличила количество рейсов из Киева в Мюнхен и Женеву.

"Мининфраструктуры ведет переговоры с украинскими авиаперевозчиками относительно быстрейшего запуска дополнительных рейсов. Мы понимаем, что Lufthansa не единственная, что могут быть другие такие ситуации, — подчеркнул Курбаков.

Министр добавил, что на данный момент ситуация на рынке вполне прогнозированная и в целом динамика полетов из Украины существенно не изменится.

"Мы работаем 24/7 и получаем оперативную информацию. При малейшем признаке опасности будем принимать решения, — завершил Кубраков, призвав слушателей не поддаваться панике и "не играть на руку агрессору".

Напомним, что на фоне обострения ситуации на Донбассе ряд страховых компаний поставили в известность украинских авиаперевозчиков о том, что они прекращают страхование взятых в лизинг самолетов. Лизингодатели обратились к авиакомпаниям с требованием как можно скорее вернуть самолеты на территорию Евросоюза.

Украинский эксперт одной из авиакомпаний рассказал Фокусу, что МАУ в полной мере не сможет заменить Lufthansa, поскольку новые рейсы запускать не имеет смысла из-за отсутствия необходимого для этого количества пассажиров.