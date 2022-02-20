Отмена рейсов в Украину: почему МАУ не заменит Люфтганзу и чего ждать дальше

Фокус собрал все, что известно на данный час об отмене рейсов Люфтганза групп, обещании МАУ их подменить и о том, как летают украинские компании, которые остались без самолетов.

С 21 по 28 февраля возобновляется авиасообщение Украины с Мюнхеном и Женевой. Авиаперевозки, которые отказались совершать Люфтганза, будут переданы МАУ и SkyUp. Об этом сообщило на своем официальном сайте Министерство инфраструктуры Украины.

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Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" уже начала продавать билеты на эти направления. Кроме того, перевозчик увеличит количество бортов на данных маршрутах. Также Мининфраструктуры успешно провело переговоры с авиакомпанией SkyUp, которая также согласилась взять на себя часть авиаперевозок немецкой авиакомпании.

Однако, эксперты в сфере авиаперелетов отмечают, что это лишь временная мера, и в полной мере компенсировать отсутствие в небе немецких бортов украинские перевозчики не в силах.

Отмена рейсов Люфтганза: сможет ли МАУ их подменить?

Сотрудник одной из работающих в Украине авиакомпаний рассказал Фокусу, что МАУ не сможет заменить Люфтганза и дело даже не в возможной нехватке самолетов.

"Это просто пиар. Нельзя полететь вместо кого-то. Людям не надо во Франкфурт, людям надо в условный Чикаго через Франкфурт. МАУ не наберет пассажиров на завтра-послезавтра на новые рейсы. Они могут на существующие направления поставить большие самолеты по возможности. Новые рейсы запускать нет смысла", — рассказал эксперт.

Он привел в пример ситуацию с Bees Airlines, у которой забрали все самолеты, а они продолжают летать, так как им помогают 5 украинских авиакомпаний, передавая им места или самолеты для рейсов по себестоимости.

"Если не будет обострения, то именно для украинских авиакомпаний самый сложный этап уже прошел в прошлое воскресенье. Больше всех пострадал Bees Airlines, но он держится. Государство помогло с гарантиями для страховых. Временно отменили рейсы только Люфтганза групп и КЛМ. Сливки снимают Раян, Турки, Визз, МАУ", — рассказал источник Фокусу.

Напомним, авиакомпании Lufthansa и Austrian Airlines приостановили полеты в Украину. О причинах приостановки в компаниях не сообщили, но заявили, что постоянно наблюдают за ситуацией вокруг Украины.

Украинская компания МАУ 14 февраля получила официальное сообщение об отказе в страховании самолетов в небе над Украиной. Авиакомпания утверждает, что 5 из 25 самолет будет вынуждена вернуть лизингодателям. Это также связано с угрозой нападения России на Украину.