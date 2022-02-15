Украинский лоукостер Bees Airline останется без лизинговых самолетов на фоне угрозы вторжения РФ
Один из четырех самолетов владельцы уже вывезли во Францию. Остальные планируется эвакуировать до 16 февраля.
Украинский лоукостер Bees Airline остался без своих самолетов до того момента, как ситуация в сфере безопасности нормализируется. Американские лизингодатели потребовали вывезти воздушные судна с Украины, сообщает Avianews.
В парке авиакомпании было четыре Boeing 737-800, владельцами которых являются американские компании "San Сlemente Leasing LLC" и "BANK OF UTAH". Собственники транспортных средств потребовали экстренной эвакуации техники за пределы Украины. Первый борт был отправлен на хранение во Францию 14 февраля, оставшиеся три покинут страну в течение ближайших суток.
Ситуацию не смогли разрешить ни гарантии правительства Украины, ни продление страхового покрытия со стороны страховых компаний.
Как заявил коммерческий директор Bees Airline Александр Джиджора, в данный момент авиакомпания вынуждена взять в аренду самолеты у партнеров. Это может повлиять на расписание рейсов.
"Мы просим пассажиров отнестись с пониманием к возможным задержкам рейсов и изменениям в расписании. Прилагаем максимум усилий для стабилизации ситуации и выполнения всех рейсов по планируемому расписанию", — заявили в Bees Airline.
Ситуация в сфере авиаперевозок усложнилась с 12 февраля, когда страховые компании заявили о том, что перестанут покрывать риски при полетах над Украиной на фоне паники в западных СМИ из-за возможного вторжения России. Из-за этого некоторые лизингодатели решили отозвать самолеты из Украины.
Первым пострадал лоукостер SkyUp. 13 февраля при выполнении рейса из Португалии в Киев его самолет совершил незапланированную посадку в Кишиневе. Этого потребовали владельцы самолета, запретив авиакомпании пилотировать борт в воздушное пространство Украины.
Для разрешения ситуации правительство Украины 13 февраля провело экстренное заседание и выделило Мининфраструктруры 16,6 млрд грн для страхования рисков самолетов МАУ, SkyUp и Bees Airline. Эти авиаперевозчики запросили господдержку на 23 самолета, чтобы эти борта смогли продолжить полеты в Украине. В SkyUp заявили, что благодаря поддержке правительства смогли договориться со страховыми компаниями и продолжат полеты в украинском небе в полном объеме.
Как ранее сообщал Фокус, в СМИ появилась информация о том, что из-за отказа страховых компаний покрывать риски при полетах над Украиной, МАУ начала массово возвращать самолеты лизингодателям по их требованию. Сообщалось, что авиакомпания уже отправила 5 судов Boeing 737-800.