Український лоукостер Bees Airline залишиться без лізингових літаків на тлі загрози вторгнення РФ

Один із чотирьох літаків власники вже вивезли до Франції. Інші планується евакуювати до 16 лютого.

Український лоукостер Bees Airline залишився без своїх літаків до того моменту, коли ситуація у сфері безпеки нормалізується. Американські лізингодавці вимагали вивезти повітряні судна з України, повідомляє Avianews.

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У парку авіакомпанії було чотири Boeing 737-800, власниками яких є американські компанії "San Сlemente Leasing LLC" та "BANK OF UTAH". Власники транспортних засобів вимагали екстреної евакуації техніки за межі України. Перший борт був відправлений на зберігання до Франції 14 лютого, решта три покинуть країну протягом найближчої доби.

Ситуацію не змогли вирішити ані гарантії уряду України, ані продовження страхового покриття страхових компаній.

Як заявив комерційний директор Bees Airline Олександр Джиджора, зараз авіакомпанія змушена взяти в оренду літаки в партнерів. Це може вплинути на розклад рейсів.

"Ми просимо пасажирів поставитися з розумінням до можливих затримок рейсів і змін у розкладі. Докладаємо максимум зусиль для стабілізації ситуації та здійснення усіх рейсів за планованим розкладом", — заявили в Bees Airline.

Ситуація у сфері авіаперевезень ускладнилася з 12 лютого, коли страхові компанії заявили про те, що перестануть покривати ризики під час польотів над Україною на тлі паніки у західних ЗМІ через можливе вторгнення Росії. Через це деякі лізингодавці вирішили відкликати літаки з України.

Першим постраждав лоукостер SkyUp. 13 лютого в процесі здійснення рейсу з Португалії до Києва його літак здійснив незаплановану посадку в Кишиневі. Цього вимагали власники літака, заборонивши авіакомпанії пілотувати борт у повітряний простір України.

Для вирішення ситуації уряд України 13 лютого провів екстрене засідання і виділив Мінінфраструктури 16,6 млрд грн для страхування ризиків літаків МАУ, SkyUp і Bees Airline. Ці авіаперевізники запросили держпідтримку на 23 літаки, щоб ці борти змогли продовжити польоти в Україні. У SkyUp заявили, що завдяки підтримці уряду змогли домовитися зі страховими компаніями та продовжать польоти в українському небі в повному обсязі.

Як раніше повідомляв Фокус, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що через відмову страхових компаній покривати ризики під час польотів над Україною, МАУ почала масово повертати літаки лізингодавцям на їхню вимогу. Повідомлялося, що авіакомпанія вже надіслала 5 суден Boeing 737-800.