Скасування рейсів в Україну: чому МАУ не замінить Люфтганзу та чого чекати далі

Фокус зібрав усе, що відомо зараз про скасування рейсів Люфтганза груп, обіцянку МАУ їх підмінити і про те, як літають українські компанії, які залишилися без літаків.

З 21 по 28 лютого поновлюється авіасполучення України з Мюнхеном та Женевою. Авіаперевезення, які відмовилися здійснювати Люфтганза, будуть передані МАУ та SkyUp. Про це повідомило на своєму офіційному сайті Міністерство інфраструктури України.

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[ + – ] Табло Борисполя зараз: крім Lufthansa та Austrian Airlines решта чоловічих авіакомпаній здійснюють рейси за графіком

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" вже почала продавати квитки на ці напрямки. Крім того, перевізник збільшить кількість бортів на цих маршрутах. Також Мінінфраструктури успішно провело переговори з авіакомпанією SkyUp, яка погодилася взяти на себе частину авіаперевезень німецької авіакомпанії.

Проте, експерти у сфері авіаперельотів зазначають, що це лише тимчасовий захід, та повною мірою компенсувати відсутність у небі німецьких бортів українські перевізники не в змозі.

Скасування рейсів Люфтганза: чи зможе МАУ їх замінити?

Співробітник однієї з авіакомпаній, що працюють в Україні, розповів Фокусу, що МАУ не зможе замінити Люфтганза і справа навіть не в можливій нестачі літаків.

"Це просто піар. Не можна полетіти замість когось. Людям не треба у Франкфурт, людям треба в умовний Чикаго через Франкфурт. МАУ не набере пасажирів на завтра-післязавтра на нові рейси. Вони можуть на існуючі напрямки поставити великі літаки по можливості. Нові рейси запускати немає сенсу", — розповів експерт.

Він навів у приклад ситуацію з Bees Airlines, у якої забрали всі літаки, а вони продовжують літати, оскільки їм допомагають 5 українських авіакомпаній, передаючи їм місця чи літаки для рейсів за собівартістю.

"Якщо не буде загострення, то саме для українських авіакомпаній найскладніший етап уже пройшов минулої неділі. Найбільше постраждав Bees Airlines, але він тримається. Держава допомогла з гарантіями для страхових. Тимчасово скасували рейси тільки Люфтганза груп та КЛМ. Сливки знімають Раян, Турки, Візз, МАУ", — розповіло джерело Фокусу.

Нагадаємо, авіакомпанії Lufthansa та Austrian Airlines призупинили польоти в Україну. Про причини призупинення у компаніях не повідомили, але заявили, що постійно спостерігають за ситуацією навколо України.

Українська компанія МАУ 14 лютого отримала офіційне повідомлення про відмову у страхуванні літаків у небі над Україною. Авіакомпанія стверджує, що 5 із 25 літаків буде змушена повернути лізингодавцям. Це також пов'язано із загрозою нападу Росії на Україну.