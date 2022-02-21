"Пілоти налякані": Кубраков пояснив причину скасування міжнародних рейсів в Україну

Міністр інфраструктури України повідомив, що скасування міжнародних рейсів пов'язане з виключно інформаційним загостренням ситуації, а не реальними змінами.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час брифінгу прокоментував рішення деяких іноземних авіакомпаній відмінити рейси до України. За його словами, такі рішення продиктовані більше "інформаційним загостренням", а не реальною небезпекою над Україною.

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"Небо над Україною залишається відкритим. Ми маємо виняток — це ситуація над Чорним морем, де проходять навчання Російської Федерації, але це обмеження не є критичним", — сказав Кубраков.

Міністр зазначив, що деякі іноземні авіакомпанії, які скасували рейси в Україну, наприклад такі, як Lufthansa, виправдовуються тим, що це нібито небезпечно і їхні пілоти налякані.

Проте Україна у цій ситуації працює над оперативною заміною скасованих рейсів українськими авіаперевізниками. Наприклад, для того, щоб покрити відсутні скасовані рейси Lufthansa компанія МАУ збільшила кількість рейсів з Києва в Мюнхен і Женеву.

"Мінінфраструктури веде переговори з українськими авіаперевізниками щодо якнайшвидшого запуску додаткових рейсів. Ми розуміємо, що Lufthansa не єдина, що можуть бути інші такі ситуації", — наголосив Курбаков.

Міністр додав, що зараз ситуація на ринку цілком прогнозована і загалом динаміка польотів з України істотно не зміниться.

"Ми працюємо 24/7 і отримуємо оперативну інформацію. За найменшої ознаки небезпеки прийматимемо рішення", — завершив Кубраков, закликавши слухачів не піддаватися паніці і "не грати на руку агресору".

Нагадаємо, що на тлі загострення ситуації на Донбасі низка страхових компаній повідомила українських авіаперевізників про те, що вони припиняють страхування взятих у лізинг літаків. Лізингодавці звернулися до авіакомпаній з вимогою якнайшвидше повернути літаки на територію Євросоюзу.

Український експерт однієї з авіакомпаній розповів Фокусу, що МАУ повністю не зможе замінити Lufthansa, оскільки нові рейси запускати не має сенсу через відсутність необхідної для цього кількості пасажирів.