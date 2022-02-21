В Киеве появилась "скорая помощь" для жертв домашнего насилия: что известно (фото)

Мобильная группа специалистов будет выезжать на оперативные вызовы по фактам домашнего насилия и дважды в неделю делать профилактические рейды.

В Киеве создали первую мобильную бригаду для поддержки пострадавших от домашнего насилия и по признакам пола. Она создана при Подольском районном центре социальных служб и действует в тестовом режиме пока только в одном районе столицы — Подольском, сообщается на сайте Подольской районной администрации в Киеве.

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Специалисты будут приезжать на вызов к жертвам домашнего насилия и смогут безотлагательно оказать психологическую помощь. При необходимости специалисты поспособствуют предоставлению медицинской помощи и проинформируют о социальных, психологических и правовых услугах, которые люди могут получить, чтобы преодолеть последствия насилия.

Фото: Вечерний Киев

В составе мобильной бригады состоят специалисты по социальной работе и психологи, прошедшие специальные тренинги и обучение в данной сфере. При необходимости они смогут привлекать экспертов службы по делам детей и сотрудников ювенальной полиции. В случае угрозы или опасности для жизни или здоровья мобильная группа имеет право обратиться к патрульным.

Помимо экстренных вызовов, дважды в неделю мобильная бригада будет работать в рейдовом режиме по семьям, которые регулярно обращаются с вызовами о домашнем насилии на линию "102".

Напомним, за прошлый год в Украине количество обращений к правоохранителям на счет домашнего насилия увеличилось на 56%, если сравнивать с 2020 годом. В полиции говорят, что наблюдается тенденция к разоблачению семейного насилия – граждане перестали умалчивать об этой проблеме.

Ранее Фокус сообщал о том, что папа Римский назвал домашнее насилие сатанинским явлением. Глава католической церкви подчеркнул рост количества случаев домашнего насилия во время пандемии.