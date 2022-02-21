У Києві з'явилася "швидка допомога" для жертв домашнього насильства: що відомо (фото)

Мобільна група фахівців виїжджатиме на оперативні виклики за фактами домашнього насильства та двічі на тиждень робитиме профілактичні рейди.

У Києві створили першу мобільну бригаду для підтримки постраждалих від домашнього насильства та за ознаками статі. Вона створена при Подільському районному центрі соціальних служб і діє в тестовому режимі поки що лише в одному районі столиці — Подільському, повідомляють на сайті Подільської районної адміністрації в Києві.

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Фахівці приїжджатимуть на виклик до жертв домашнього насильства та зможуть невідкладно надати психологічну допомогу. За необхідності фахівці сприятимуть наданню медичної допомоги та поінформують про соціальні, психологічні та правові послуги, які люди можуть отримати, щоб подолати наслідки насильства.

Фото: Вечерний Киев

Мобільна бригада складається з фахівців із соціальної роботи та психологів, які пройшли спеціальні тренінги та навчання ву цій сфері. За потреби вони зможуть залучати експертів служби у справах дітей та працівників ювенальної поліції. В разі загрози чи небезпеки для життя чи здоров'я мобільна група має право звернутися до патрульних.

Крім екстрених викликів, двічі на тиждень мобільна бригада працюватиме в рейдовому режимі у сім'ях, які регулярно звертаються із викликами про домашнє насильство на лінію "102".

Нагадаємо, за минулий рік в Україні кількість звернень до правоохоронців щодо домашнього насильства збільшилася на 56%, якщо порівнювати з 2020 роком. У поліції кажуть, що спостерігають тенденцію викриття сімейного насильства – громадяни перестали замовчувати цю проблему.

Раніше Фокус повідомляв, що папа Римський назвав домашнє насильство сатанинським явищем. Глава католицької церкви підкреслив зростання кількості випадків домашнього насильства під час пандемії.