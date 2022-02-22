В центре Киева из гранатомета обстреляли адвокатскую контору: что известно

Следствие связывает случившееся с профессиональной деятельностью юристов.

В Шевченковском районе столицы в ночь на 22 февраля раздался взрыв. Неизвестные из гранатомета обстреляли здание, в котором расположена одна из адвокатских контор, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

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[ + – ] В центре Киева из гранатомета обстреляли адвокатскую контору

По предварительной информации, стреляли по дому из РПГ-26. Взрыв повредил окна в кабинетах адвокатской конторы и фасад помещения, но пострадавших в результате происшествия нет. СМИ сообщили, что обстрелян был дом по адресу Дегтяревская, 25а. Согласно данным сервиса Opendatabot, там находится адвокатское объединение "Легалинвест".

Как свидетельствует страничка организации в Facebook, в последнее время ее юристы занимались делами в сфере операций со столичной недвижимостью.

[ + – ] Из гранатомета обстрелян был дом по адресу Дегтяревская, 25а

Следствие рассматривает несколько версий случившегося, основная из которых – профессиональная деятельность адвокатов. В данный момент устанавливаются лица, причастные к данному преступлению. Полиция квалифицировала инцидент как хулиганство, согласно ч. 4 ст. 296 УК Украины, которая предусматривает санкцию в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Напомним, в Киеве обстреляли офис Зеленского. По информации правоохранителей, мужчина с помощью рогатки повредил несколько окон. Ранее такое же произошло с редакцией интернет-издания "Гордон". По словам Дмитрия Гордона, пулевое отверстие обнаружили на одном из окон офиса, после чего на место ЧП были вызваны правоохранители.