У центрі Києва з гранатомета обстріляли адвокатську контору: що відомо

Слідство пов'язує те, що сталося, з професійною діяльністю юристів.

У Шевченківському районі столиці в ніч проти 22 лютого пролунав вибух. Невідомі з гранатомета обстріляли будівлю, в якій розташована одна з адвокатських контор, повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

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[ + – ] У центрі Києва з гранатомета обстріляли адвокатську контору

За попередньою інформацією, стріляли по будинку з РПГ-26. Вибух пошкодив вікна у кабінетах адвокатської контори та фасад приміщення, але постраждалих унаслідок пригоди немає. ЗМІ повідомили, що обстріляно було будинок за адресою Дегтярівська, 25а. За даними сервісу Opendatabot, там знаходиться адвокатське об'єднання "Легалінвест".

Як свідчить сторінка організації у Facebook, останнім часом її юристи займалися справами у сфері операцій зі столичною нерухомістю.

[ + – ] З гранатомета обстріляли будинок за адресою Дегтярівська, 25а

Слідство розглядає кілька версій, основна з яких — професійна діяльність адвокатів. Наразі встановлюються особи, причетні до цього злочину. Поліція кваліфікувала інцидент як хуліганство, згідно з ч. 4 ст. 296 КК України, який передбачає санкцію у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.

Нагадаємо, у Києві обстріляли офіс Зеленського. За інформацією правоохоронців, чоловік за допомогою рогатки пошкодив кілька вікон. Раніше так само сталося з редакцією інтернет-видання "Гордон". За словами Дмитра Гордона, кульовий отвір виявили на одному з вікон офісу, після чого на місце НП були викликані правоохоронці.