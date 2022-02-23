МИД Украины призвало украинцев не ездить в Россию, а находящихся там — немедленно ее покинуть

В ведомстве заверили, что в случае, если украинцы не захотят или не смогут покинуть территорию РФ, консульская помощь им будет сильно ограничена.

Министерство иностранных дел Украины призвало всех украинцев, находящихся в РФ срочно покинуть ее территорию. Тем, кто запланировал поездки в Россию, стоит воздержаться от них, сообщается на сайте ведомства.

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"В связи с усилением российской агрессии против Украины, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, — немедленно покинуть ее территорию",— говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что в случае возникновения проблем у украинских граждан на территории РФ, консульская помощь может быть существенно ограничена.

"Подчеркиваем, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации",— сообщили в Министерстве.

Тем не менее, всем, кто решит остаться в России, дипломаты обещают посильную поддержку в вопросах, касающихся немедленного консульского реагирования. Для этого можно обратиться в посольство Украины в Москве, а также в консульства в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.

Напомним, 22 февраля Владимир Зеленский сообщил, что рассмотрит вопрос о разрыве дипотношений с Россией. Это будет реакцией на признание Россией "независимыми государствами" так называемых "ЛДНР". После этого Украина отозвала из России временного поверенного в делах — украинский дипломат Василий Покотило вернулся в Киев.