МЗС України закликало українців не їздити до Росії, а тих, хто там перебуває, негайно її покинути

У відомстві запевнили, що якщо українці не захочуть або не зможуть покинути територію РФ, консульська допомога їм буде дуже обмежена.

Міністерство закордонних справ України закликало всіх українців, які перебувають у РФ, терміново залишити її територію. Тим, хто запланував поїздки до Росії, варто утриматись від них, повідомляється на сайті відомства.

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"У зв'язку з посиленням російської агресії проти України, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, — негайно покинути її територію", — йдеться в повідомленні відомства.

У відомстві наголосили, що в разі виникнення проблем в українських громадян на території РФ консульська допомога може бути суттєво обмежена.

"Наголошуємо, що нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту українських громадян у Російській Федерації", — повідомили в Міністерстві.

Проте всім, хто вирішить залишитися в Росії, дипломати обіцяють посильну підтримку в питаннях, що стосуються негайного консульського реагування. Для цього можна звернутися до посольства України в Москві, а також до консульств у Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі та Новосибірську.

Нагадаємо, 22 лютого Володимир Зеленський повідомив, що розгляне питання про розрив дипвідносин із Росією. Це буде реакцією на визнання Росією "незалежними державами" "ЛДНР". Після цього Україна відкликала з Росії тимчасового повіреного в справах – український дипломат Василь Покотило повернувся до Києва.