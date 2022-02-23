"Чтобы у нас все было четко": Терехов объяснил, чего ждать от режима ЧП в Харькове (видео)
Глава города также обратился к журналистам и призвал совместными усилиями обеспечить харьковчанам спокойствие.
Мэр Харькова Игорь Терехов на фоне введения в Харьковской области режима ЧП призвал СМИ не раздувать панику. Горожанам он пояснил, что эта мера является предупредительной и никаких глобальных ограничений будет, говорится на сайте горадминистрации.
Также чиновник призвал всех соблюдать спокойствие, поскольку паника это то, чего сейчас "ждут" от украинцев, говорит мэр.
"Вы должны четко понимать, что сегодня напряжение у людей очень большое, потому что они смотрят телевизор, слушают радио, смотрят различные источники информации. Моя огромная просьба к вам, вместе с нами сделать так, чтобы люди были спокойны… Паника это то, что сегодня от нас хотят. Поэтому для нас главное — соблюдать спокойствие", — сказал Терехов, обращаясь к журналистам.
Он напомнил, что на сегодня город работает и живет в абсолютно обычном ритме: ходит общественный транспор без ограничений, работают детсады, школы, все лечебные учреждения, производства, коммунальные службы.
"Никаких глобальных ограничений ни для одного человека не произошло. Это предупредительная мера, чтобы у нас было четко, спокойно, так, как мы привыкли в городе Харькове", — отметил градоначальник.
Напомним, Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) 23 февраля решил ввести чрезвычайное положение во всех регионах страны, кроме Донецкой и Луганской областей.
Как известно, это связано с признанием Россией оккупированных территорий Донбасса, как независимых республик.