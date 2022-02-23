"Чтобы у нас все было четко": Терехов объяснил, чего ждать от режима ЧП в Харькове (видео)

Глава города также обратился к журналистам и призвал совместными усилиями обеспечить харьковчанам спокойствие.

Мэр Харькова Игорь Терехов на фоне введения в Харьковской области режима ЧП призвал СМИ не раздувать панику. Горожанам он пояснил, что эта мера является предупредительной и никаких глобальных ограничений будет, говорится на сайте горадминистрации.

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Также чиновник призвал всех соблюдать спокойствие, поскольку паника это то, чего сейчас "ждут" от украинцев, говорит мэр.

"Вы должны четко понимать, что сегодня напряжение у людей очень большое, потому что они смотрят телевизор, слушают радио, смотрят различные источники информации. Моя огромная просьба к вам, вместе с нами сделать так, чтобы люди были спокойны… Паника это то, что сегодня от нас хотят. Поэтому для нас главное — соблюдать спокойствие", — сказал Терехов, обращаясь к журналистам.

Он напомнил, что на сегодня город работает и живет в абсолютно обычном ритме: ходит общественный транспор без ограничений, работают детсады, школы, все лечебные учреждения, производства, коммунальные службы.

"Никаких глобальных ограничений ни для одного человека не произошло. Это предупредительная мера, чтобы у нас было четко, спокойно, так, как мы привыкли в городе Харькове", — отметил градоначальник.

Напомним, Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) 23 февраля решил ввести чрезвычайное положение во всех регионах страны, кроме Донецкой и Луганской областей.

Как известно, это связано с признанием Россией оккупированных территорий Донбасса, как независимых республик.