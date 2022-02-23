"Щоб у нас усе було чітко": Терехов пояснив, чого чекати від режиму НС у Харкові (відео)

Глава міста також звернувся до журналістів і закликав спільними зусиллями забезпечити харків'янам спокій.

Мер Харкова Ігор Терехов на тлі запровадження в Харківській області режиму НС закликав ЗМІ не роздмухувати паніку. Містянам він пояснив, що цей захід є запобіжним і жодних глобальних обмежень буде, йдеться на сайті міськадміністрації.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Також чиновник закликав усіх дотримуватися спокою, оскільки паніка це те, чого зараз чекають від українців, каже мер.

"Ви повинні чітко розуміти, що сьогодні напруга в людей дуже велика, тому що вони дивляться телевізор, слухають радіо, дивляться різні джерела інформації. Моє величезне прохання до вас, разом із нами зробити так, щоб люди були спокійні... Паніка це те, що сьогодні від нас хочуть. Тому для нас головне — дотримуватися спокою", — сказав Терехов, звертаючись до журналістів.

Він нагадав, що на сьогоднішній день місто працює і живе в абсолютно звичайному ритмі: ходить громадський транспорт без обмежень, працюють дитсадки, школи, усі лікувальні заклади, виробництва, комунальні служби.

"Жодних глобальних обмежень для жодної людини не відбулося. Це запобіжний захід, щоб у нас було чітко, спокійно, так як ми звикли в місті Харкові", — зазначив градоначальник.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки й оборони України (РНБО) 23 лютого вирішила запровадити надзвичайний стан у всіх регіонах країни, крім Донецької та Луганської областей.

Як відомо, це пов'язано з визнанням Росією окупованих територій Донбасу як незалежних республік.