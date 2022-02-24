Укрзализныця сообщила украинцам, как будут курсировать поезда

Как утверждают в пресс-службе компании, на данный момент не был отменен ни один поезд.

"Укрзализныця" сообщила, как будут курсировать поезда по Украине. Пока что не отменили ни одного поезда. Об этом сообщает "Укрзализныця". По информации пресс-службы все поезда в Киев и из столицы и поезда в направлении западных областей, в настоящее время курсируют и продолжат отправляться по графику.

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Кроме того, поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости. При этом предполагаются замедления скорости составов или остановки в целях безопасности у станций, оборудованных укрытиями.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине не будут отключать интернет и мобильную связь в случае вторжения РФ. Как подчеркнул представитель Совета, государственные власти сделают все возможное, чтобы предотвратить полномасштабные боевые действия.

Сообщалось также, что 18 февраля в Донецкой и Луганской областях не работала связь "Киевстар" и Vodafone. Местные жители сообщили о сбое, хотя сами операторы его отрицают.