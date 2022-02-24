Укрзалізниця повідомила українців, як курсуватимуть потяги

Як стверджує пресслужба компанії, на цей час не скасували жодного потяга.

"Укрзалізниця" повідомила, як курсуватимуть потяги Україною. Поки що не скасували жодного потяга. Про це повідомляє "Укрзалізниця". За інформацією пресслужби всі потяги до Києва та зі столиці та потяги в напрямку західних областей, наразі курсують та продовжать відправлятися за графіком.

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Крім того, потяги східного спрямування продовжують рух на безпечній швидкості. Водночас передбачають уповільнення швидкості складів або зупинки для безпеки на станціях з укриттями.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні не відключатимуть інтернет та мобільний зв'язок у разі вторгнення РФ. Як підкреслив представник Ради, державна влада зробить усе можливе, щоб запобігти повномасштабним бойовим діям.

Повідомлялося також, що 18 лютого в Донецькій та Луганській областях не працював зв'язок "Київстар" та Vodafone. Місцеві жителі повідомили про збій, хоч самі оператори його заперечують.