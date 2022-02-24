"У меня не будет паники и слез, я буду с мужем и с вами", - Елена Зеленская

Жена главы государства Елена Зеленская поддержала народ теплыми словами.

Первая леди Украины Елена Зеленская обратилась к народу в связи с вторжением агрессора. Она заявила, что будет находиться со свом мужем и семьей, и будет сохранять спокойствие. Об этом она написала в Facebook.

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"Дорогие мои люди! Украинцы! Я сегодня смотрю на всех вас. Всех, кого вижу по телевизору, на улицах, в Интернете. Вижу ваши сообщения и видео. И знаете что? Вы невероятны!" — написала Зеленская.

Она отметила, что гордится проживанием в одной стране с такими людьми, которые не похожи на примитивную толпу — мы все армия.

"И сегодня у меня не будет паники и слез. Я буду спокойной и уверенной. На меня смотрят дети. Я буду рядом с ними. И рядом с моим мужем. И вместе с вами. Люблю вас! Люблю Украину!" — подытожила первая леди.

24 февраля Россия начала военную операцию против Украины. В ВСУ просят не фотографировать военную технику украинской стороны, чтобы не помогать разведке агрессора.

Президент Владимир Зеленский заявил о создании антипутинской коалиции с мировыми лидерами. Коалиция создается совместно с лидерами Франции и Турции, а также с Главой Еврокомиссии.