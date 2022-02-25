"Укрзализныця" отменила несколько поездов по всей Украине

Отмена коснулась поездов в Киевской, Харьковской и Одесской областях.

С 25 февраля "Укрзализныця" отменила курсирование поездов в Киевской области. Это касается пригородных поездов, которые идут из Киева в напралении Тарасовки, Фастова, Зернового, Ворожбы, Конотопа, Шостки, Василькова, Коростеня, Тетерива и Малына, а также тех, которые курсируют между этими населенными пунктами. Электропоезда, которые идут к Буче со Святошино и Борщаговки теперь будут ходить только до Ирпени, сообщает официальный Telegram-канал "Укрзализныци".

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Также отменили поезда в Одесской области:

Миколаїв – Херсон

Херсон – Вадим

Христиновка – Умань

В Центре Украины отменили курсирование следующих составов:

Запорожье — Новоалексеевка

Мелитополь – Запорожье

В Львовской области отменили поезда по маршруту Львов — Лавочное – Чоп.

Также отменено движение поездов по маршруту Харьков — Козачья Лопань, Мерчик — Тростянець-Смородино и Тростянець-Смородино — Люботин.

"Укрзализныця" отменила такие пригородные поезда из Харькова:

Харьков – Бахмут

Харьков — Лозовая — Краматорск

Харьков – Славянск

Поезда по маршруту Мариуполь – Южнодонбасская будут идти только до Волновахи. Пассажирские составы из Лимана, Изюма и Святогорска будут двигаться только Фенорльной, вместо станции Скотоватая. А поезда Лантратовка — Кондрашовская-Новая — до станции Новый Айдар.

Что касается движения поездов через Нежин, то мэр города Александр Кодола сообщил, что все поезда, которые едут на восток в Сумскую область останавливаются в Нежине и дальше не едут. Также мэр отдельным постом в Facebook сообщил, что гражданским категорически запрещено ехать в сторону города Прилуки. В комментариях под этим постом сообщается предположительно жителями Прилук, что слышна канонада со стороны с. Талалаевка (на границе Черниговской и Сумской областей, обозначено меткой на карте).

"Укрзализныця" просит всех пассажиров сохранят спокойствие и иметь при себе документы.

Что касается международных поездов, то с 25 февраля Молдова прекратила железнодорожное сообщение с Украиной. Поезд Одесса-Кишинев-Одесса отменен.

В сообщении "Укрзализныци" сказано, что 80% пассажирских поездов продолжают свое движение по территории Украины. Но они могут не придерживаться графика и идут с задержками.

Эвакуационный рейс Интерсити+ из Харькова планируется после 13:00. После этого движение скоростных поездов ограничат и эвакуацию продолжат с помощью других поездов.

Напоминаем, в Украине запустили онлайн-сервис для помощи в эвакуации. С помощью сайта можно найти транспорт или попутчиков для выезда из опасных регионов.

Также Фокус писал о том, что войска РФ двигаются в Украину из Беларуси. Конотоп захвачен, идут бои за Мелитополь.