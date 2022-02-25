"Укрзалізниця" скасувала кілька потягів у всій Україні

Скасування торкнулося потягів у Київській, Харківській та Одеській областях.

З 25 лютого "Укрзалізниця" скасувала курсування потягів у Київській області. Це стосується приміських поїздів, що йдуть з Києва до Тарасівки, Фастова, Зернового, Ворожби, Конотопу, Шостки, Василькова, Коростеня, Тетерева та Малина, а також тих, що курсують між цими населеними пунктами. Електропотяги, які йдуть до Бучі зі Святошина та Борщагівки, тепер ходитимуть лише до Ірпеня, повідомляє офіційний Telegram-канал "Укрзалізниці".

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Також скасували потяги на Одещині:

Миколаїв – Херсон

Херсон – Вадим

Христинівка – Умань

У Центрі України скасували курсування таких потягів:

Запоріжжя — Новоолексіївка

Мелітополь – Запоріжжя

У Львівській області скасували потяги за маршрутом Львів — Лавочне — Чоп.

Також скасовано рух потягів за маршрутом Харків — Козача Лопань, Мерчик — Тростянець-Смородине та Тростянець-Смородине — Люботин.

"Укрзалізниця" скасувала такі приміські потяги з Харкова:

Харків – Бахмут

Харків — Лозова — Краматорськ

Харків – Слов'янськ

Потяги за маршрутом Маріуполь – Южнодонбаськ йтимуть лише до Волновахи. Пасажирські потяги з Лиману, Ізюму та Святогірська рухатимуться тільки Фенольною, замість станції Скотувата. А потяги Лантратівка – Кондрашівська-Нова – до станції Новий Айдар.

Щодо руху потягів через Ніжин, то мер міста Олександр Кодола повідомив, що всі потяги , які їдуть на схід до Сумської області, зупиняються в Ніжині й далі не їдуть. Також мер окремим постом у Facebook повідомив, що громадянським категорично заборонено їхати в бік міста Прилуки. В коментарях під цим постом повідомляють імовірно жителі Прилуки, що чути канонаду з боку с. Талалаївка (на межі Чернігівської та Сумської областей, позначено міткою на карті).

"Укрзалізниця" просить усіх пасажирів зберігати спокій та мати з собою документи.

Щодо міжнародних потягів, то з 25 лютого Молдова припинила залізничне сполучення з Україною. Потяг Одеса-Кишинів-Одеса скасовано.

У повідомленні "Укрзалізниці" сказано, що 80% пасажирських потягів продовжують свій рух територією України. Але вони можуть не дотримуватися графіка та йдуть із затримками.

Евакуаційний рейс Інтерсіті+ із Харкова планують після 13:00. Після цього рух швидкісних поїздів обмежать та евакуацію продовжать за допомогою інших поїздів.

Нагадуємо, в Україні запустили онлайн-сервіс для допомоги в евакуації. За допомогою сайту можна знайти транспорт або супутників для виїзду з небезпечних регіонів.

Також Фокус писав про те, що війська РФ рухаються в Україну з Білорусі. Конотоп захоплений, продовжуються бої за Мелітополь.