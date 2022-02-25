"Укрзалізниця" скасувала кілька потягів у всій Україні
Скасування торкнулося потягів у Київській, Харківській та Одеській областях.
З 25 лютого "Укрзалізниця" скасувала курсування потягів у Київській області. Це стосується приміських поїздів, що йдуть з Києва до Тарасівки, Фастова, Зернового, Ворожби, Конотопу, Шостки, Василькова, Коростеня, Тетерева та Малина, а також тих, що курсують між цими населеними пунктами. Електропотяги, які йдуть до Бучі зі Святошина та Борщагівки, тепер ходитимуть лише до Ірпеня, повідомляє офіційний Telegram-канал "Укрзалізниці".
Також скасували потяги на Одещині:
- Миколаїв – Херсон
- Херсон – Вадим
- Христинівка – Умань
У Центрі України скасували курсування таких потягів:
- Запоріжжя — Новоолексіївка
- Мелітополь – Запоріжжя
У Львівській області скасували потяги за маршрутом Львів — Лавочне — Чоп.
Також скасовано рух потягів за маршрутом Харків — Козача Лопань, Мерчик — Тростянець-Смородине та Тростянець-Смородине — Люботин.
"Укрзалізниця" скасувала такі приміські потяги з Харкова:
- Харків – Бахмут
- Харків — Лозова — Краматорськ
- Харків – Слов'янськ
Потяги за маршрутом Маріуполь – Южнодонбаськ йтимуть лише до Волновахи. Пасажирські потяги з Лиману, Ізюму та Святогірська рухатимуться тільки Фенольною, замість станції Скотувата. А потяги Лантратівка – Кондрашівська-Нова – до станції Новий Айдар.
Щодо руху потягів через Ніжин, то мер міста Олександр Кодола повідомив, що всі потяги , які їдуть на схід до Сумської області, зупиняються в Ніжині й далі не їдуть. Також мер окремим постом у Facebook повідомив, що громадянським категорично заборонено їхати в бік міста Прилуки. В коментарях під цим постом повідомляють імовірно жителі Прилуки, що чути канонаду з боку с. Талалаївка (на межі Чернігівської та Сумської областей, позначено міткою на карті).
"Укрзалізниця" просить усіх пасажирів зберігати спокій та мати з собою документи.
Щодо міжнародних потягів, то з 25 лютого Молдова припинила залізничне сполучення з Україною. Потяг Одеса-Кишинів-Одеса скасовано.
У повідомленні "Укрзалізниці" сказано, що 80% пасажирських потягів продовжують свій рух територією України. Але вони можуть не дотримуватися графіка та йдуть із затримками.
Евакуаційний рейс Інтерсіті+ із Харкова планують після 13:00. Після цього рух швидкісних поїздів обмежать та евакуацію продовжать за допомогою інших поїздів.
Нагадуємо, в Україні запустили онлайн-сервіс для допомоги в евакуації. За допомогою сайту можна знайти транспорт або супутників для виїзду з небезпечних регіонів.
Також Фокус писав про те, що війська РФ рухаються в Україну з Білорусі. Конотоп захоплений, продовжуються бої за Мелітополь.