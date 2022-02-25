"Путин идет, чтобы убить нас": Порошенко появился в эфире CNN с автоматом в руках (видео)

Экс-президент утверждает, что у бойцов территориальной обороны не хватает всех видов оружия, кроме стрелкового.

Пятый президент Украины Петр Порошенко появился на американском канале CNN c автоматом Калашникова. Во время прямого включения он находился в окружении бойцов территориальной обороны Киева. По словам Порошенко, он с автоматом в руках будет защищать свою страну. Соответствующее видео CNN разместили на своей канале в Youtube.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На видео видно, что Петр Порошенко находится в окружении бойцов территориальной обороны в Киеве. На вопрос журналиста о том, оснащены ли военные оружием и что они будут делать, если военные действия в Киеве начнутся в ближайшие часы, Порошенко взял в руки автомат Калашникова. Он добавил, все бойцы вооружены подобными автоматами. Кроме того, у них есть два пулемета и пять NLAW, а они будут стоять до последнего. Однако, он утверждает, что не хватает всех видов оружия, кроме стрелкового. Всего с бывшим президентом находится около 300 человек.

"Это очень просто — моя помощь здесь. Это Калашников, у нас, может быть, пять NLAW на 300 членов батальона территориальной защиты. У нас есть два пулемета – и все", — сказал Порошенко

Кроме того, Петр Порошенко заявил, что Россия объявила войну не только Украине, но и всему миру. Он назвал Путина настоящим злодеем.

"Путин идет, чтобы убить нас", — добавил экс-президент.

25 февраля Виталий Кличко заявил, что ситуация в Киеве напряженная и город переходит в фазу обороны. Он призвал жителей вступать в ряды территориальной обороны и присоединятся к украинским военным. Он добавил, что в город уже вошли российские диверсионные группы и попросил киевлян запастись водой, едой и теплыми вещами.

Напомним, 24 февраля Министр Обороны Алексей Резников призвал украинцев вступить в ряды территориальной обороны. По его словам, все, кто хочет вступить в ряды могут получить оружие в бригадах и батальонах сил теробороны в своей регионе, а с собой нужно иметь только паспорт.