"Враг хочет поставить на колени столицу": Кличко обратился к киевлянам (видео)

Киевский глава призвал жителей города оставаться дома или в бомбоубежище, а на улицу выходить, когда нет сирен.

Мэр Киева Виталий Кличко в обращении к гражданам заявил, что ситуация в столице напряженная и город вступил в фазу обороны. Он призвал жителей Киева быть осторожными и сообщать о подозрительных предметов и меток в городе. Кроме того глава Киева призвал жителей сделать запас воды, еды и теплых вещей. Об этом Виталий Кличко рассказал на брифинге.

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Городской глава призвал киевлян оставаться дома или в бомбоубежищах, а выходить на улицу только тогда, когда нет сирены. Он заявил, что Киев вступил в фазу обороны. По его словам, сейчас в городе слышно взрывы и обстрелы, это связано с тем, что российские диверсионные группы уже проникли в Киев, украинские военные уничтожают их. Кличко призвал всех, кто может оборонять город, присоединится к украинским военным.

"Враг хочет поставить на колена столицу и нас с вами уничтожить. Все кто может оборонять город — должны присоединятся для помощи нашим воинам", — заявил мер Киева.

Также Виталий Кличко призвал жителей Киева быть осторожными и сообщать и подозрительных предметах и меток, которые делают диверсанты. Киевские власти делают все возможное, чтобы удерживать ситуацию под контролем и обеспечивает работу критической инфраструктуры и ЖКХ. Мэр Киева добавил, что весь городской транспорт в городе продолжает работать без перебоев. Однако при сигнале воздушной тревоги неземные станции метро не будут работать, потому что они небезопасные.

Глава Киева призвал киевлян сделать запасы еды, воды, теплых вещей и пледы для того, чтобы использовать их во время пребывания в укрытии.

Напомним, люди в Киеве прячутся от авиаударов в метро, а российская техника уже вошла в город. Журналисты сообщают, что при попытке выйти из бомбоубежища ВСУ просят людей зайти обратно. Кроме того, в соцсетях появилось видео, на котором видно, как российский танк переезжает машину. В ней находился мужчина. Также утром 25 февраля в украинской столице были столкновения с российскими танками.

Ранее в Офисе президента сообщили, что российские войска планируют зайти в Киев, чтобы ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского. Однако, по словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, украинский президент остается в столице, чтобы "продемонстрировать стойкость украинского народа".