"Ворог хоче поставити на коліна столицю": Кличко звернувся до киян (відео)

Київський голова закликав мешканців міста залишатися вдома чи в бомбосховищі, а на вулицю виходити, коли немає сирен.

Мер Києва Віталій Кличко у зверненні до громадян заявив, що ситуація у столиці напружена і місто вступило у фазу оборони. Він закликав мешканців Києва бути обережними та повідомляти про підозрілі предмети та мітки у місті. Крім того, глава Києва закликав мешканців зробити запас води, їжі та теплих речей. Про це Віталій Кличко розповів під час брифінгу.

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Міський голова закликав киян залишатися вдома чи в бомбосховищах, а виходити на вулицю лише тоді, коли немає сирени. Він заявив, що Київ вступив у фазу оборони. За його словами, зараз у місті чутно вибухи та обстріли, це пов'язано з тим, що російські диверсійні групи вже проникли до Києва, українські військові знищують їх. Кличко закликав усіх, хто може обороняти місто, приєднається до українських військових.

"Ворог хоче поставити на коліна столицю і нас з вами знищити. Всі, хто може обороняти місто, мають приєднатися для допомоги нашим воїнам", — заявив мер Києва.

Також Віталій Кличко закликав мешканців Києва бути обережними та повідомляти і про підозрілі предмети та мітки, які роблять диверсанти. Київська влада робить все можливе, щоб утримувати ситуацію під контролем і забезпечує роботу критичної інфраструктури та ЖКГ. Мер Києва додав, що весь міський транспорт у місті продовжує працювати без перебоїв. Однак при сигналі повітряної тривоги неземні станції метро не працюватимуть, тому що вони небезпечні.

Глава Києва закликав киян зробити запаси їжі, води, теплих речей та пледи для того, щоб використати їх під час перебування у укритті.

Нагадаємо, люди у Києві ховаються від авіаударів у метро, а російська техніка вже увійшла до міста. Журналісти повідомляють, що при спробі вийти з бомбосховища ЗСУ просять людей зайти назад. Крім того, у соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як російський танк переїжджає машину. У ній був чоловік. Також уранці 25 лютого в українській столиці були зіткнення з російськими танками.

Раніше в Офісі президента повідомили, що російські війська планують зайти до Києва, щоби ліквідувати президента України Володимира Зеленського. Проте, за словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, український президент залишається у столиці, щоби "продемонструвати стійкість українського народу".