Останні новини з Києва: люди ховаються в метро від ударів, ЗСУ зачистили всі ворожі ДРГ (фото, відео)

На Повітрофлотському та на проспекті Перемоги чути стрілянину. З'явилася мапа танкових зіткнень у Києві.

На Повітрофлотському проспекті в Києві чути стрілянину, пише PerepichkaNews; на проспекті Перемоги обстріляли недобудови біля Центрального РАГСу, повідомили на каналі "Україна 24".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Журналіст Vesti.ua, що сховався в бомбосховищі біля Міністерства транспорту, навпроти якого задимівся ЖК "Манхеттен", передає, що коли люди пробували вийти зі сховку, солдати ЗСУ попросили їх повернутися.

[ + – ] люди у метро [ + – ] люди у метро [ + – ] люди у метро

У соцмережах з'явилося відео з Оболоні, на якому бронетехніка окупантів переїжджає легковий автомобіль із людиною всередині. Судячи з відео, чоловік вижив.

Через тривожну ситуацію КМДА закликає мешканців Оболонського району не виходити на вулицю без нагальної потреби, і лише в разі повітряної тривоги залишати будинок та шукати укриття.

Російські танки у Києві

З'явилася карта зіткнень ЗСУ з російськими танками в Києві.

Нагадаємо, близько 10-ї ранку 25 лютого російські окупанти захопили українську військову техніку, на якій рухаються в бік Києва.

Раніше в МВС показали кадри наслідки нічного обстрілу Києва за денного світла.