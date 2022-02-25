Ситуация в Киеве: люди прячутся в метро от авиаударов, бронетехника РФ в городе

На Воздухофлотском и на проспекте Победы слышна стрельба. Появилась карта танковых столкновений в Киеве.

На Воздухофлотском проспекте в Киеве слышна стрельба, пишет PerepichkaNews; на проспекте Победы обстреляны недострои возле Центрального ЗАГСа, сообщили на канале "Украина 24".

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Журналист Vesti.ua, укрывшийся в бомбоубежище возле Министерства транспорта, напротив которого был задымлен ЖК "Манхеттен", передает, что при попытке выйти из убежища солдаты ВСУ попросили людей вернуться обратно.

[ + – ] Киевляне укрываются в метро, опасаясь авиаударов [ + – ] Киевляне укрываются в метро, опасаясь авиаударов [ + – ] Киевляне укрываются в метро, опасаясь авиаударов

В соцсетях появилось видео с Оболони, на котором бронетехника оккупантов переезжает легковой автомобиль с человеком внутри. Судя по видео, мужчина выжил.

В связи с тревожной ситуацией КГГА призывает жителей Оболонского района не выходить на улицу без крайней необходимости, и только в случае воздушной тревоги покидать дом и искать укрытие.

Российские танки в Киеве

Появилась карта столкновений ВСУ с российскими танками в Киеве.

Напомним, около 10 утра 25 февраля российские оккупанты захватили украинскую военную технику, на которой двигаются в сторону Киева.

Ранее в МВД показали кадры последствия ночного обстрела Киева при дневном свете.