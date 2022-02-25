"Путін йде, щоб убити нас": Порошенко з'явився в ефірі CNN з автоматом у руках (відео)

Експрезидент стверджує, що в бійців територіальної оборони не вистачає всіх видів зброї, крім стрілецької.

П'ятий президент України Петро Порошенко з'явився на американському каналі CNN з автоматом Калашникова. Під час прямого включення він перебував у оточенні бійців територіальної оборони Києва. За словами Порошенка, він із автоматом у руках захищатиме свою країну. Відповідне відео CNN розмістили на своєму каналі в Youtube.

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На відео видно, що Петро Порошенко перебуває в оточенні бійців територіальної оборони в Києві. На запитання журналіста про те, чи оснащені військові зброєю і що вони робитимуть, якщо військові дії в Києві почнуться найближчим часом, Порошенко взяв до рук автомат Калашникова. Він додав, що всі бійці озброєні подібними автоматами. Крім того, у них є два кулемети та п'ять NLAW, а вони стоятимуть до останнього. Однак, він стверджує, що не вистачає всіх видів зброї, крім стрілецької. Загалом із колишнім президентом перебуває близько 300 осіб.

"Це дуже просто — моя допомога тут. Це Калашников, у нас, можливо, п'ять NLAW на 300 членів батальйону територіального захисту. У нас є два кулемети — і все", — сказав Порошенко

Крім того, Петро Порошенко заявив, що Росія оголосила війну не лише Україні, а й усьому світу. Він назвав Путіна справжнім лиходієм.

"Путін йде, щоб убити нас", — додав експрезидент.

25 лютого Віталій Кличко заявив, що ситуація в Києві напружена і місто переходить у фазу оборони. Він закликав мешканців вступати до лав територіальної оборони та приєднатися до українських військових. Він додав, що до міста вже увійшли російські диверсійні групи та попросив киян запастися водою, їжею та теплими речами.

Нагадаємо, 24 лютого Міністр Оборони Олексій Резніков закликав українців вступити до лав територіальної оборони. За його словами, всі, хто хоче вступити до лав, можуть отримати зброю в бригадах і батальйонах сил тероборони у своєму регіоні, а із собою треба мати лише паспорт.