"Укрзалізниця" запустила дополнительные поезда для эвакуации людей: что известно

Перевозчик утверждает, что каждый час удается вывозить на эвакуационных поездах до 4 тысяч детей и не планируют останавливаться

Компания "Укрзалізниця" сообщила, что запустила дополнительные эвакуационные поезда из Мариуполя, Волновахи, Запорожья, Киева, Попасной, Рубежного, Северска и Винницы. Поезда уже выехали из городов. На очереди Днепр, Хмельницкий и Кривой рог. В компании рассказали, что бригаде приходится работать в условиях обстрелов и без горячей еды уже несколько суток. Об этом в "Укрзалізниці" сообщили на своем канале в Telegram.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Перевозчик утверждает, что эвакуационные поезда вывозят каждый час до 4 тысяч детей и на этом не планируют останавливаться.

Компания описала алгоритм действий работы поездов для безопасности пассажиров:

"Укрзалізниця" не делает анонсов с расписанием эвакуационных поездов. Это позволяет поездам двигаться "вне радаров", а также оперативно менять маршрут с подсказками со штаба.

Компания призвала людей не делать фотографии с геолокациями из городов с точки зрения безопасности.

"Сели в поезд – не надо селфи с геотегом в Шепетовке. Это нивелирует пункт 1", — написал перевозчик.

Требования к пассажирам по поводу карантинного режима для посадки на эвакуционные рейсы.

Кроме того, в "Укрзалізниці" сообщили, что их бригада работает в условиях обстрелов и без горячей еды несколько суток. Однако будут продолжать работать и находится рядом с пасажирами.

"Наши бригады едут в рейсе кое-где по несколько суток. Под обстрелами. Без горячей еды. Переживающие за собственные семьи, но все же вместе с пассажирами, потому что это наша обязанность", — заявили в компании.

Напомним, 25 февраля компания "Укразалізниця" отменила несколько поездов по всем регионам Украины. Отмена коснулась направлений из Киевской, Харьковской и Одесской областях пригородных и региональных поездов. Кроме того Молдова отменила железнодорожное сообщение с Украиной, а поезд "Одесса — Кишинев — Одесса" был отменен.

24 февраля компания запустила эвакуационные поезда из-за российского вторжения в Украину. "Укразалізниця" сообщила, чтобы люди следили за анонсами, а дата и время отправки поездов не будет разглашаться.