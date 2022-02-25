Укрзалізниця запустила додаткові потяги для евакуації людей: що відомо

Перевізник стверджує, що щогодини вдається вивозити на евакуаційних поїздах до 4 тисяч дітей і не планують зупинятися.

Компанія "Укрзалізниця" повідомила, що запустила додаткові евакуаційні поїзди з Маріуполя, Волновахи, Запоріжжя, Києва, Попасної, Рубіжного, Сіверська та Вінниці. Потяги вже виїхали із міст. На черзі Дніпро, Хмельницький та Кривий Ріг. У компанії розповіли, що бригаді доводиться працювати в умовах обстрілу і без гарячої їжі вже кілька діб. Про це в Укрзалізниці повідомили на своєму каналі в Telegram.

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Перевізник стверджує, що евакуаційні потяги вивозять щогодини до 4 тисяч дітей і на цьому не планують зупинятися.

Компанія описала алгоритм дій роботи потягів для безпеки пасажирів:

"Укрзалізниця" не робить анонсів із розкладом евакуаційних потягів. Це дозволяє потягам рухатися "поза радаром", а також оперативно змінювати маршрут із підказками зі штабу.

Компанія закликала людей не робити фотографії з геолокаціями з міст із погляду безпеки.

"Сіли в поїзд – не треба селфі з геотегом у Шепетівці. Це нівелює пункт 1", — написав перевізник.

Вимоги до пасажирів щодо карантинного режиму для посадки на евакуаційні рейси.

Крім того, в "Укрзалізниці" повідомили, що їхня бригада працює в умовах обстрілів і без гарячої їжі кілька діб. Проте продовжуватимуть працювати і перебувають поруч із пасажирами.

"Наші бригади їдуть у рейсі десь по кілька діб. Під обстрілами. Без гарячої їжі. Ті, хто переживає за власні сім'ї, але все ж таки разом з пасажирами, бо це наш обов'язок", — заявили в компанії.

Нагадаємо, 25 лютого компанія "Укрзалізниця" відмінила кілька потягів по всіх регіонах України. Скасування торкнулося напрямків з Київської, Харківської та Одеської областей приміських та регіональних потягів. Крім того, Молдова скасувала залізничне сполучення з Україною, а потяг "Одеса — Кишинів — Одеса" було скасовано.

24 лютого компанія запустила евакуаційні потяги через російське вторгнення в Україну. "Укрзалізниця" повідомила, щоб люди стежили за анонсами, а дата та час відправлення потягів не розголошуватимуться.