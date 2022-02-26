Укрзализныця анонсировала эвакуационные поезда. Куда можно уехать из Киева и не только
Укрзализныця сообщила о дополнительных эвакуационных поездах на 26-27 февраля.
Об этом сообщается в официальном телеграм-канале перевозчика.
Анонсированы поезда в следующих направлениях:
Эвакуационые поезда 26 февраля:
- 17:00 – Киев-Чоп
- 17:00 – Запорожье-Львов
- 18:00 – Днепр-Львов
- 20:00 – Кривой Рог-Львов
- 21:00 – Днепр-Львов
- 22:30 —Киев-Львов
Эвакуационые поезда 27 февраля:
Также поезда запланированы на 27 февраля из Киева и Харькова:
- 4:00 – Киев-Харьков
- 13:30 – Харьков – западное направление
Информация о появлении новых эвакуационных рейсов постоянно обновляется. Пассажиров просят сохранять спокойствие и соблюдать все правила безопасности в случае объявления воздушной тревоги.
Стоит отметить, что 24 февраля УЗ остановила поезда в Харьков. Тем не менее, 25 февраля некоторым горожанам удалось покинуть город по железной дороге. Стоит отметить, что сейчас Харьков находится под интенсивным обстрелом. В некоторых районах города отсутствует свет.
Как сообщил 25 февраля глава Харьковской ОГА, противник фактически окружил город и пытается прорваться в него с четырех сторон.
Одновременно в Киеве МВД сообщает, что граждане должны оставаться в безопасных местах и не пытаться проехать мосты в Киеве в направлении правого берега Днепра. По тем, кто попробует пересечь мосты, будет открыт огонь на поражение. Напомним, что центральный жд вокзал Киева находится именно на правом берегу Днепра.