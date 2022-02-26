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Украина Российско-украинская война

Укрзализныця анонсировала эвакуационные поезда. Куда можно уехать из Киева и не только

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Укрзализныця сообщила о дополнительных эвакуационных поездах на 26-27 февраля.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале перевозчика.

Анонсированы поезда в следующих направлениях:

Эвакуационые поезда 26 февраля:

  • 17:00 – Киев-Чоп
  • 17:00 – Запорожье-Львов
  • 18:00 – Днепр-Львов
  • 20:00 – Кривой Рог-Львов
  • 21:00 – Днепр-Львов
  • 22:30 —Киев-Львов

Эвакуационые поезда 27 февраля:

Также поезда запланированы на 27 февраля из Киева и Харькова:

  • 4:00 – Киев-Харьков
  • 13:30 – Харьков – западное направление

Информация о появлении новых эвакуационных рейсов постоянно обновляется. Пассажиров просят сохранять спокойствие и соблюдать все правила безопасности в случае объявления воздушной тревоги.

Стоит отметить, что 24 февраля УЗ остановила поезда в Харьков. Тем не менее, 25 февраля некоторым горожанам удалось покинуть город по железной дороге. Стоит отметить, что сейчас Харьков находится под интенсивным обстрелом. В некоторых районах города отсутствует свет.

Как сообщил 25 февраля глава Харьковской ОГА, противник фактически окружил город и пытается прорваться в него с четырех сторон.

Одновременно в Киеве МВД сообщает, что граждане должны оставаться в безопасных местах и не пытаться проехать мосты в Киеве в направлении правого берега Днепра. По тем, кто попробует пересечь мосты, будет открыт огонь на поражение. Напомним, что центральный жд вокзал Киева находится именно на правом берегу Днепра.