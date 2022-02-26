Укрзалізниця анонсувала евакуаційні потяги. Куди можна виїхати з Києва і не лише

Укрзалізниця повідомила про додаткові евакуаційні поїзди на 26-27 лютого.

Про це повідомляють в офіційному телеграм-каналі перевізника.

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Анонсовані потяги в таких напрямках:

Евакуаційні потяги 26 лютого:

17:00 – Київ-Чоп

17:00 – Запоріжжя-Львів

18:00 – Дніпро-Львів

20:00 – Кривий Ріг-Львів

21:00 – Дніпро-Львів

22:30 Київ-Львів

Евакуаційні потяги 27 лютого:

Також потяги запланували на 27 лютого з Києва та Харкова:

4:00 – Київ-Харків

13:30 – Харків – західний напрямок

Інформацію про появу нових евакуаційних рейсів постійно оновлюють. Пасажирів просять зберігати спокій та дотримуватися всіх правил безпеки в разі оголошення повітряної тривоги.

Варто зазначити, що 24 лютого УЗ зупинила поїзди до Харкова. Проте 25 лютого деяким городянам вдалося залишити місто залізницею. Варто зазначити, що зараз Харків перебуває під інтенсивним обстрілом. У деяких районах міста немає світла.

Як повідомив 25 лютого голова Харківської ОДА, противник фактично оточив місто та намагається прорватися до нього з чотирьох сторін.

Водночас у Києві МВС повідомляє, що громадяни мають залишатися в безпечних місцях та не намагатися проїхати мости в Києві в напрямку правого берега Дніпра. По тих, хто спробує перетнути мости, відкриють вогонь на поразку. Нагадаємо, що центральний залізничний вокзал Києва знаходиться саме на правому березі Дніпра.