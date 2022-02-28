В Киеве изменили время комендантского часа: что известно

Передвигаться по городу во время комендантского часа могут исключительно граждане, имеющие спецпропуска нового образца Военного коменданта города Киева.

Комендантский час в Киеве с понедельника, 28 февраля, установлен с 20:00 до 07:00. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Facebook.

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Общественный транспорт в городе будет прекращать работу с 19:00 до 8:00.

Отмечается, что передвигаться по городу во время комендантского часа могут исключительно граждане, имеющие спецпропуска нового образца Военного коменданта столицы. Предоставленные ранее пропуска отменяются.

При этом пропуска выдаются только для транспорта, пешком передвигаться в комендантский час строго запрещено.

"Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага", — говорится в сообщении КМДА.

В случае объявления воздушной тревоги людям позволяется выйти из домов во время комендантского часа, чтобы спрятаться в ближайшем укрытии.

Ранее Фокус сообщал, что по законам военного времени, в Киеве разрешено стрелять в мародеров без предупреждения. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко и призвал людей, заметивших подозрительных лиц, мародеров, обращаться к правоохранителям и военным.

Также киевским водителям запретили занимать полосы для общественного транспорта. Все транспортные средства, кроме спецтехники и скорой помощи, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп противника.