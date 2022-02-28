У Києві змінили час комендантської години: що відомо

Пересуватися містом під час комендантської години можуть тільки громадяни, які мають спецперепустку нового зразка Військового коменданта міста Києва.

Комендантську годину в Києві з понеділка, 28 лютого, встановили з 20:00 до 07:00. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації у Facebook.

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Громадський транспорт у місті припинятиме роботу з 19:00 до 8:00.

Зазначають, що пересуватися містом під час комендантської години можуть тільки громадяни, які мають спецперепустку нового зразка Військового коменданта столиці. Надані раніше перепустки скасовують.

Водночас перепустки видають тільки для транспорту, пішки пересуватися в комендантську годину суворо заборонено.

"Громадянських осіб, які перебуватимуть на вулиці в період комендантської години без спецперепустки, вважатимуть членами диверсійно-розвідувальних груп ворога", — йдеться в повідомленні КМДА.

У разі оголошення повітряної тривоги людям дозволяють вийти з будинків під час комендантської години, щоб сховатись у найближчому укритті.

Раніше Фокус повідомляв, що за законами воєнного часу, в Києві дозволили стріляти в мародерів без попередження. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко і закликав людей, які помітили підозрілих осіб, мародерів, звертатися до правоохоронців та військових.

Також київським водіям заборонили займати смуги для громадського транспорту. Усі транспортні засоби, крім спецтехніки та швидкої допомоги, вважатимуть транспортом диверсійно-розвідувальних груп супротивника.