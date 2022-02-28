Київським водіям заборонили займати смуги для громадського транспорту, — КМДА

Усі транспортні засоби, крім спецтехніки та швидкої допомоги, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп супротивника.

Київська міська адміністрація опублікувала інформацію щодо роботи міського транспорту та продуктових магазинів, а також звернулася до власників авто не займати на дорогах смугу, якою рухається міський транспорт.

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У повідомленні КМДА йдеться, що з 08:00 після завершення комендантської години в столиці відновиться робота міського транспорту. У зв'язку із цим водіям категорично заборонено займати смугу, призначену для руху міського транспорту. В іншому випадку автомобілі будуть вважатися транспортним засобом ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Користуватися смугою міського транспорту можуть:

автомобілі, призначені для перевезення спецвантажу;

міський транспорт;

військова техніка;

карети швидкої допомоги.

За словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, в столиці відновиться робота метро.

"Метрополітен також відновить свій рух потягів, але в особливому режимі — потяги прямуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай", — зазначив він.

Крім того, жителі Києва з 08:00 зможуть відвідати продуктові магазини, аптеки, а також відвідати своїх родичів і близьких. Проте Поворозник попередив киян про те, що завершення дводенної комендантської години не означає, що можна спокійно виходити на вулиці, і попросив громадян залишати своє житло лише в разі потреби.

У КМДА нагадали, що в столиці продовжує діяти режим комендантської години з 22:00 до 07:00.

Раніше повідомлялося, що 26 лютого влада Києва зупинила пасажирські перевезення в столичному метрополітені.

Заступниця начальника комунального підприємства "Київський метрополітен" Наталія Макогон розповіла, які гілки метро працюватимуть у Києві та куди можна буде дістатися.