Киевским водителям запретили занимать полосы для общественного транспорта, — КГГА
Все транспортные средства кроме спецтехники и скорой помощи будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп противника.
Киевская городская администрация опубликовала информацию относительно работы городского транспорта и продуктовых магазинов, а также обратилась к владельцам авто не занимать на дорогах полосу, по которым движется городской транспорт.
В сообщении КГГА говорится, что с 8:00 после завершения комендантского часа в столице возобновится работа городского транспорт. В связи с этим водителям категорически запрещено занимать полосу, предназначенную для движения городского транспорта. В противном случае автомобили будут считаться транспортным средством вражеских диверсионно-разведывательных групп.
Пользоваться полосой городского транспорта могут:
- автомобили, предназначенные для перевозки спецгруза;
- городской транспорт;
- военная техника;
- кареты скорой помощи.
По словам заместителя главы КГГА Николая Поворозника, в столице возобновится работа метро.
"Метрополитен также возобновит свое движение поездов, но в особом режиме — поезда будут следовать гораздо реже, чем обычно", — отметил он.
Кроме того жители Киева с 8:00 смогут посетить продуктовые магазины, аптеки, а также проведать своих родственников и близких. Однако Поворозник предупредил киевлян о том, что завершение двухдневного комендантского часа не означает, что можно спокойно выходить на улицы, и попросил граждан покидать свои жилища только в случае крайней необходимости.
В КГГА напомнили, что в столице продолжает действовать режим комендантского часа с 22:00 до 7:00.
Ранее сообщалось, что 26 февраля власти Киева остановили пассажирские перевозки в столичном метрополитене.
Заместитель начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон рассказала, какие ветки метро будут работать в Киеве и куда можно будет добраться.