Киевским водителям запретили занимать полосы для общественного транспорта, — КГГА

Все транспортные средства кроме спецтехники и скорой помощи будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп противника.

Киевская городская администрация опубликовала информацию относительно работы городского транспорта и продуктовых магазинов, а также обратилась к владельцам авто не занимать на дорогах полосу, по которым движется городской транспорт.

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В сообщении КГГА говорится, что с 8:00 после завершения комендантского часа в столице возобновится работа городского транспорт. В связи с этим водителям категорически запрещено занимать полосу, предназначенную для движения городского транспорта. В противном случае автомобили будут считаться транспортным средством вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Пользоваться полосой городского транспорта могут:

автомобили, предназначенные для перевозки спецгруза;

городской транспорт;

военная техника;

кареты скорой помощи.

По словам заместителя главы КГГА Николая Поворозника, в столице возобновится работа метро.

"Метрополитен также возобновит свое движение поездов, но в особом режиме — поезда будут следовать гораздо реже, чем обычно", — отметил он.

Кроме того жители Киева с 8:00 смогут посетить продуктовые магазины, аптеки, а также проведать своих родственников и близких. Однако Поворозник предупредил киевлян о том, что завершение двухдневного комендантского часа не означает, что можно спокойно выходить на улицы, и попросил граждан покидать свои жилища только в случае крайней необходимости.

В КГГА напомнили, что в столице продолжает действовать режим комендантского часа с 22:00 до 7:00.

Ранее сообщалось, что 26 февраля власти Киева остановили пассажирские перевозки в столичном метрополитене.

Заместитель начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон рассказала, какие ветки метро будут работать в Киеве и куда можно будет добраться.