В Харькове и Броварах минимум 10 погибших от обстрелов (видео)

Харьков пережил российские обстрелы из реактивных систем залпового огня "Град". Есть жертвы, среди раненых – трое детей. На Бровары российские военные совершили авианалет, сообщает DW.

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Российские войска произвели в понедельник, 28 февраля, массированный обстрел Харькова по реактивным системам залпового огня "Град"

В результате обстрела в Харькове погибли девять человек. 37 ранены, среди них трое детей. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в видеообращении в Telegram. "Вышли люди, четыре человека, из бомбоубежища набрать воды, и погибли. Семья — двое взрослых и трое детей — заживо сгорели в машине", — сказал он.

Терехов отметил, что Харьков впервые пережил такое за свою историю — "снаряды попадали в жилые дома, убив и изуродовав невинных мирных жителей". Мэр сообщил, что в Харькове организуют большие логистические склады, на которых будут собирать продукты и раздавать их людям.

На Бровары в Киевской области российские военные совершили авианалет. Мэр Игорь Сапожко сообщил в Facebook об одном погибшем и пятерых раненых.

Он также опроверг информацию некоторых СМИ о том, что российские войска вошли в город, отметив, что "оккупантов в Броварах нет".

Ранее Фокус сообщал, что мэр Харькова Игорь Терехов, сказал — "это не война, а убийство нас". Ранее сообщалось об обстреле Харькова из РСЗО.