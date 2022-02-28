У Харкові та Броварах щонайменше 10 загиблих від обстрілів (відео)

Харків пережив російські обстріли із реактивних систем залпового вогню "Град". Є жертви, серед поранених — троє дітей. На Бровари російські військові здійснили авіаналіт, повідомляє DW.

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Російські війська здійснили в понеділок, 28 лютого, масований обстріл Харкова за реактивними системами залпового вогню "Град"

Внаслідок обстрілу в Харкові загинули дев'ятеро людей. 37 поранено, серед них троє дітей. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у відеозверненні до Telegram. "Вийшли люди, чотири людини, з бомбосховища набрати води, і загинули. Сім'я — двоє дорослих і троє дітей — живцем згоріли в машині", — сказав він.

Терехов зазначив, що Харків вперше пережив таке за свою історію — "снаряди потрапляли в житлові будинки, вбивши та спотворивши безневинних мирних жителів". Мер повідомив, що в Харкові організують великі логістичні склади, на яких збиратимуть продукти та роздаватимуть їх людям.

На Бровари на Київщині російські військові здійснили авіаналіт. Мер Ігор Сапожко повідомив у Facebook про одного загиблого та п'ятьох поранених.

Він також спростував інформацію деяких ЗМІ про те, що російські війська увійшли до міста, наголосивши, що "окупантів у Броварах немає".

Раніше Фокус повідомляв, що мер Харкова Ігор Терехов сказав — "це не війна, а вбивство нас". Раніше повідомляли про обстріл Харкова з РСЗВ.