За сутки в Донецкой области РФ обстреляла 9 поселков, — глава ОВГА Кириленко

По словам главы администрации, сейчас связь с Волновахой отсутствует, а на подступах к Мариуполю продолжаются бои.

За сутки в Донецкой области под обстрел российской армии попало девять населенных пунктов. Самыми горячими точками остаются Мариуполь и Волноваха.

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Волноваха подвергается обстрелам несколько дней. Местные жители все это время находятся без воды, еды, электричества, родные не могут найти свои семьи.

По словам главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко, в районы пытаются организовать "зеленый коридор" для отправки гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов, а также для эвакуации мирного населения. И утром транспорт даже выехал, но колонна попала под обстрел российских градов.

"Нет Волновахи. Утром созвонился со своими знакомыми, с того времени связь отсутствует. Тогда люди сидели в подвалах, а сейчас, наверное, и подвалов нет. Тут вокруг все просто гудит. Все очень плохо", — говорит Фокусу Виталий, житель соседней Ольгинской территориальной громады. Он с семьей находится в своем доме. "А куда нам выезжать? Некуда. І власти фактически нет. Наш глава громады предал нас: накануне раздал трудовые книжки и сбежал", — уточняет он.

На подступах к так же Мариуполю продолжаются бои.

"Жителей села Сопино, а также Левобережного района Мариуполя эвакуируют в центр города. Очень много детей. Как раз для них необходимы памперсы, детское питание вода, — говорит Фокусу Татьяна, жительница Мариуполя. — Больницы работают в экстренных условиях. Много раненых. Везут со всех сторон".

По ее словам выехать из Мариуполя нельзя. На выезде из города военнослужащие предупреждают, что двигаться по дорогам машинами или на микроавтобусах опасно. "Поэтому люди из пригородов стараются находиться в центре города — на окраинах опасно", — продолжает Татьяна. Она убеждена, что с каждым днем войны жители Мариуполя становятся все сильнее — 70% настроены на борьбу, а 30% говорят: "будь, что будет".

В социальных сетях жители Мариуполя обсуждают, как готовятся защищать город. "Мариуполь готовит "цветы" для встречи оккупантов. Россияне – сдавайтесь. Плен – не позор. Вас здесь ждет только смерть! Стоим!", — говорить Петр Андрющенко, активист инициативной группы "Вместе!" из Мариуполя. Он опубликовал видео, как проходят "испытания" коктейли Молотова.

В то же время он обращает внимание, что продовольствие в городе есть. "В социальных сетях разгоняют информацию об отсутствии хлеба и приближении голода в городе. Это неправда, — говорит Андрющенко. — Сегодня в магазинах появилась первая партия в 50 тонн социального хлеба по 8 грн. Производство запущено и набирает мощности".

Ранее Фокус сообщал, что оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы, которые ехали в Волноваху. Самой Волновахе угрожает гуманитарная катастрофа из-за непрекращающихся обстрелов.