За добу на Донеччині РФ обстріляла 9 селищ, — голова ОВДА Кириленко

За словами голови адміністрації, зараз зв'язок із Волновахою відсутній, а на підступах до Маріуполя продовжуються бої.

За добу на Донеччині під обстріл російської армії потрапило дев'ять населених пунктів. Найгарячішими точками залишаються Маріуполь та Волноваха.

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Волноваха зазнає обстрілів кілька днів. Місцеві мешканці весь цей час перебувають без води, їжі, електрики, рідні не можуть знайти сім'ї.

За словами голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка, у райони намагаються організувати "зелений коридор" для надсилання гуманітарної допомоги, медикаментів, продуктів, а також для евакуації мирного населення. І вранці транспорт навіть виїхав, але колона потрапила під обстріл російських градів.

"Немає Волновахи. Вранці зателефонував зі своїми знайомими, відтоді зв'язок відсутній. Тоді люди сиділи в підвалах, а зараз, напевно, і підвалів немає. Тут навколо все просто гуде. Все дуже погано", — каже Фокусу Віталій, мешканець сусідньої Ольгинської територіальної громади. Він із сім'єю перебуває у своєму будинку. "А куди нам виїжджати? Нікуди. І влади фактично немає. Наш глава громади зрадив нас: напередодні роздав трудові книжки та втік", — уточнює він.

На підступах до Маріуполя тривають бої.

"Жителів села Сопине, а також Лівобережного району Маріуполя евакуювали до центру міста. Дуже багато дітей. Саме для них потрібні памперси, дитяче харчування вода, — каже Фокусу Тетяна, мешканка Маріуполя. — Лікарні працюють в екстрених умовах. Багато поранених зі всіх сторін".

За її словами, виїхати з Маріуполя не можна. На виїзді з міста військовослужбовці попереджають, що рухатися дорогами машинами або мікроавтобусами небезпечно. "Тому люди з передмість намагаються перебувати в центрі міста — на околицях небезпечно", — продовжує Тетяна. Вона переконана, що з кожним днем війни жителі Маріуполя стають дедалі сильнішими — 70% налаштовані на боротьбу, а 30% кажуть: "Будь, що буде".

У соціальних мережах мешканці Маріуполя обговорюють, як готуються захищати місто. "Маріуполь готує "квіти" для зустрічі окупантів. Росіяни — здавайтеся. Полон — не ганьба. На вас тут чекає лише смерть! Стоїмо!", — говорити Петро Андрющенко, активіст ініціативної групи "Разом!" з Маріуполя. Він опублікував відео, як проходять "випробування" коктейлі Молотова.

Водночас, він звертає увагу, що продовольство в місті є. "У соціальних мережах розганяють інформацію про відсутність хліба та наближення голоду в місті. Це неправда, — каже Андрющенко. — Сьогодні у магазинах з'явилася перша партія у 50 тонн соціального хліба по 8 грн. Виробництво запущене та набирає потужності".

Раніше Фокус повідомляв, що окупанти обстріляли евакуаційні автобуси, які їхали у Волноваху. Самій Волновасі загрожує гуманітарна катастрофа через безперервний обстріл.