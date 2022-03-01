Атака телебашни в Киеве: удалось восстановить вещание ряда каналов
Восемь украинских телеканалов с огромной аудиторией снова подключились в эфир.
После атаки телевышки в Киеве частично удалось восстановить вещание телеканалов. Об этом замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в своем Facebook.
Перечень каналов, которые восстановили работу:
- UA Перший
- Рада
- 1+1
- Украина
- ICTV
- СТБ
- Интер
- Украина24
Как известно, 1 марта враг атаковал с неба здание киевского телецентра, работа которого обеспечивает вещание украинских телеканалов. После этого люди стали сообщать о пропаже телеэфира на домашнем ТВ.
Власть пообещала вскоре восстановить вещание. В Госспецсвязи сообщили, что жертв среди сотрудников вещателя нет. В то же время стало известно о гибели пяти гражданских и ранении такого же количества людей в ходе обстрела телебашни.
Перед обстрелом телебашни врагом Минобороны РФ официально предупредило — ретрансляционные узлы в украинской столице будут атакованы.