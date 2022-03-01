Атака телебашни в Киеве: удалось восстановить вещание ряда каналов

Восемь украинских телеканалов с огромной аудиторией снова подключились в эфир.

После атаки телевышки в Киеве частично удалось восстановить вещание телеканалов. Об этом замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в своем Facebook.

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Перечень каналов, которые восстановили работу:

UA Перший

Рада

1+1

Украина

ICTV

СТБ

Интер

Украина24

Как известно, 1 марта враг атаковал с неба здание киевского телецентра, работа которого обеспечивает вещание украинских телеканалов. После этого люди стали сообщать о пропаже телеэфира на домашнем ТВ.

Власть пообещала вскоре восстановить вещание. В Госспецсвязи сообщили, что жертв среди сотрудников вещателя нет. В то же время стало известно о гибели пяти гражданских и ранении такого же количества людей в ходе обстрела телебашни.

Перед обстрелом телебашни врагом Минобороны РФ официально предупредило — ретрансляционные узлы в украинской столице будут атакованы.