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Украина Российско-украинская война

Атака телебашни в Киеве: удалось восстановить вещание ряда каналов

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телевизор, пульт
иллюстративное фото

Восемь украинских телеканалов с огромной аудиторией снова подключились в эфир.

После атаки телевышки в Киеве частично удалось восстановить вещание телеканалов. Об этом замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в своем Facebook.

Перечень каналов, которые восстановили работу:

  • UA Перший
  • Рада
  • 1+1
  • Украина
  • ICTV
  • СТБ
  • Интер
  • Украина24

Как известно, 1 марта враг атаковал с неба здание киевского телецентра, работа которого обеспечивает вещание украинских телеканалов. После этого люди стали сообщать о пропаже телеэфира на домашнем ТВ.

Власть пообещала вскоре восстановить вещание. В Госспецсвязи сообщили, что жертв среди сотрудников вещателя нет. В то же время стало известно о гибели пяти гражданских и ранении такого же количества людей в ходе обстрела телебашни.

Перед обстрелом телебашни врагом Минобороны РФ официально предупредило — ретрансляционные узлы в украинской столице будут атакованы.