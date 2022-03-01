Атака телевежі в Києві: вдалося відновити мовлення низки каналів

Вісім українських телеканалів із величезною аудиторією знову підключилися до ефіру.

Після атаки телевежі в Києві частково вдалося відновити мовлення телеканалів. Про це заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив у своєму Facebook.

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Перелік каналів, що відновили роботу:

UA Перший

Рада

1+1

Україна

ICTV

СТБ

Інтер

Україна24

Як відомо, 1 березня ворог атакував із неба будівлю київського телецентру, робота якого забезпечує мовлення українських телеканалів. Після цього люди почали повідомляти про зникнення телеефіру на домашньому ТБ.

Влада пообіцяла незабаром відновити мовлення. У Держспецзв'язку повідомили, що жертв серед працівників мовника немає. У той же час стало відомо про загибель п'яти цивільних і поранення такої ж кількості людей під час обстрілу телевежі.

Перед обстрілом телевежі ворогом Міноборони РФ офіційно попередило, що ретрансляційні вузли в українській столиці будуть атаковані.