Атака телевежі в Києві: вдалося відновити мовлення низки каналів
Вісім українських телеканалів із величезною аудиторією знову підключилися до ефіру.
Після атаки телевежі в Києві частково вдалося відновити мовлення телеканалів. Про це заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив у своєму Facebook.
Перелік каналів, що відновили роботу:
- UA Перший
- Рада
- 1+1
- Україна
- ICTV
- СТБ
- Інтер
- Україна24
Як відомо, 1 березня ворог атакував із неба будівлю київського телецентру, робота якого забезпечує мовлення українських телеканалів. Після цього люди почали повідомляти про зникнення телеефіру на домашньому ТБ.
Влада пообіцяла незабаром відновити мовлення. У Держспецзв'язку повідомили, що жертв серед працівників мовника немає. У той же час стало відомо про загибель п'яти цивільних і поранення такої ж кількості людей під час обстрілу телевежі.
Перед обстрілом телевежі ворогом Міноборони РФ офіційно попередило, що ретрансляційні вузли в українській столиці будуть атаковані.