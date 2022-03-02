Евросоюз ввел санкции против высокопоставленных военных Беларуси

В списке фигурируют помощники министра обороны, начальники отделов белорусского оборонного ведомства, командующие родами войск и территориальными подразделениями.

Европейский союз ввел санкции против ряда высокопоставленных белорусских военных. В их числе те, кто обвиняется в причастности к агрессии против Украины. Об этом сообщается в сборнике законодательных актов ЕС.

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Среди фигурантов санкционного списка — генералы и полковники, костяк белорусской военной элиты. Они посодействовали вторжению войск на Украину с территории Беларуси.

В списке фигурируют помощники министра обороны Беларуси, начальники отделов белорусского оборонного ведомства, командующие родами войск и территориальными подразделениями.

В развязанной против Украины войне их роль — ключевая. Вместо службы на благо народа, они выбрали службу в интересах Лукашенко и его кремлевского хозяина — Путина.

Ранее Фокус сообщал, что ЕС запретит экспорт ряда товаров в Беларусь, и не исключает отключение ряда белорусских банков от SWIFT.

Против России вводит санкции VISA, она также хочет перечислить $2 млрд на помощь народу Украины.