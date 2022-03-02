Євросоюз ввів санкції проти високопоставлених військових Білорусі

У списку фігурують помічники міністра оборони, начальники відділів білоруського оборонного відомства, командувачі родами військ та територіальних підрозділів.

Європейський Союз ввів санкції проти низки високопоставлених білоруських військових. Зокрема тих, хто звинувачується в причетності до агресії проти України. Про це повідомляється у збірнику законодавчих актів ЄС.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Серед фігурантів списку санкцій — генерали та полковники, кістяк білоруської військової еліти. Вони сприяли вторгненню військ в Україну з території Білорусі.

У списку фігурують помічники міністра оборони Білорусі, начальники відділів білоруського оборонного відомства, командувачі родів військ та територіальних підрозділів.

У розв'язаній проти України війні їхня роль — ключова. Замість служби на благо народу вони обрали службу на користь Лукашенка та його кремлівського господаря — Путіна.

Раніше Фокус повідомляв, що ЄС заборонить експорт низки товарів до Білорусі і не виключає відключення низки білоруських банків від SWIFT.

Проти Росії вводить санкції VISA, вона також хоче перерахувати $2 млрд на допомогу народу України.