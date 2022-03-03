Возле Бучи четвертый час продолжаются бои с "кадыровцами"

Эвакуации местных жителей нет, потому что это небезопасно

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщает, что возле города четвертый час продолжаются бои с так называемыми "кадыровцами", представителями специального моторизованного полка, которые выполняют функции личной охраны главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщают в Бучанском горсовете.

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На подступах к Буче продолжаются бои, идут уличные бои в самом городе. "Буча – украинский город. Продолжаются бои на подступах. Враг на некоторых направлениях прорвался, продолжаются уличные бои. Вооруженные Силы Украины оказывают достойное сопротивление. Выталкивают фактически врага за пределы города, в открытое поле, чтобы его там уничтожить", — отметил мэр Бучи Анатолий Федорук.

По его словам, бои продолжаются между Бучей и Ворзелем, и со стороны Гостомеля. "ВСУ, ТРО работают, взаимодействуют. Вошли "кадыровцы". Вооруженные Силы Украины вытесняют их в сторону Ворзеля и за Бучу", – уточнил городской голова.

Также он отметил, что эвакуация сейчас не производится, потому что это небезопасно для людей. По словам Федорука, люди находятся в бомбоубежищах, а сам город "управляемый и контролируемый".

Фото: Слідство. Інфо

[ + – ] Взорванная техника российских оккупантов на улицах Бучи Фото: Слідство. Інфо

Ранее из Бучи и Гостомеля были вывезены более полутора тысяч человек. Для тех, кто остались, был организован подвоз продовольствия.

Напомним, 27 февраля, в городе Буча на одной из центральных улиц была уничтожена целая колонна вражеской техники. Было уничтожено более ста единиц.