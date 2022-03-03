Біля Бучі четверту годину тривають бої з "кадировцями"

Евакуації місцевих жителів немає, бо це небезпечно.

Мер Бучі Анатолій Федорук повідомляє, що біля міста четверту годину точаться бої з так званими "кадировцями", представниками спеціального моторизованого полку, які виконують функції особистої охорони голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова. Про це повідомляють у Бучанській міськраді.

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На підступах до Бучі продовжуються бої, йдуть вуличні бої у самому місті. "Буча — українське місто. Продовжуються бої на підступах. Ворог на деяких напрямках прорвався, продовжуються вуличні бої. Збройні Сили України чинять гідний опір. Виштовхують фактично ворога за межі міста, у відкрите поле, щоб його там знищити", — зазначив мер Бучі Анатолій Федорук.

За його словами, бої продовжуються між Бучею та Ворзелем, і з боку Гостомелю. "ЗСУ, ТрО працюють, взаємодіють. Увійшли "кадировці". Збройні Сили України витісняють їх у бік Ворзеля та за Бучу", – уточнив міський голова.

Також він зазначив, що евакуація зараз не провадиться, тому що це небезпечно для людей. За словами Федорука, люди перебувають у бомбосховищах, а саме місто "кероване і контрольоване".

Фото: Слідство. Інфо

[ + – ] Підірвана техніка російських окупантів на вулицях Бучі Фото: Слідство. Інфо

Раніше з Бучі та Гостомелю було вивезено понад півтори тисячі людей. Для тих, хто залишився, було організовано підвіз продовольства.

Нагадаємо, 27 лютого, у місті Буча на одній із центральних вулиць було знищено цілу колону ворожої техніки. Було знищено понад сто одиниць.