"Мимо": Зеленский отреагировал на падение фрагмента ракеты рядом с его домом (фото)

Падение обломка ракеты, предположительно, произошло после того, как было предотвращено несколько покушений на президента Украины.

Во дворе дачи Президента в Конче-Заспе упал металлический обломок — вероятно, ракеты. "Мимо", — сказал Президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Об этом сообщается в его Facebook.

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Никифоров приводит фотографию, на которой металлический обломок валяется в нескольких метрах от входа в резиденцию Владимира Зеленского.

Ранее Фокус сообщал, что спецслужбы Украины за одну неделю предотвратили три покушения на Владимира Зеленского. Его пытались ликвидировать боевики ЧВК "Вагнер" и спецназ Чеченской Республики — безуспешно.

Перед этим Владимир Зеленский призвал международное сообщество ввести санкции за атаку на Запорожскую АЭС, и сказал, что страны Запада должны закрыть воздушное пространство над Украиной в связи с продолжающимся военным конфликтом на ее территории.