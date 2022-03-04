"Мимо": Зеленський відреагував на падіння фрагмента ракети поряд із його домом (фото)

Падіння уламка ракети, ймовірно, відбулося після того, як запобігли кільком замахам на президента України.

На подвір'я дачі Президента в Конча-Заспі впав металевий уламок — ймовірно, ракети. "Мимо", — сказав Президент України Володимир Зеленський. Його слова цитує прессекретар Зеленського Сергій Никифоров. Про це повідомляється у його Facebook.

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Никифоров наводить фотографію, на якій металевий уламок валяється за кілька метрів від входу до резиденції Володимира Зеленського.

Раніше Фокус повідомляв, що спецслужби України за один тиждень запобігли трьом замахам на Володимира Зеленського. Його намагалися ліквідувати бойовики ПВК "Вагнер" та спецпідрозділ Чеченської Республіки — безрезультатно.

Перед цим Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту ввести санкції за атаку на Запорізьку АЕС, і сказав, що країни Заходу повинні закрити повітряний простір над Україною через воєнний конфлікт, який триває на її території.