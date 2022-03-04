Андрей Богдан заявил, что вступает в тероборону Киева (фото)

По словам бывшего руководителя ОП, для защиты в Украину едут много бизнесменов, волонтеров и простых людей.

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан вернулся из-за границы в Украину, чтобы защищать страну от российской армии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"3000 км. из высокогорного Австрийского городка в Киев – 5 дней в пути. И я в Киеве записываюсь в тероборону! По дороге меня подвозили миллионеры бизнесмены украинцы, которые возвращались бороться, простые ребята, которые ехали воевать, сотни волонтеров, которые греют, кормят, поддерживают. История моего возвращения – это отдельная история невероятных украинцев! Для чего это пишу? Не верьте роспропаганде, что украинцы бегут. Женщины на запад, мужики на восток!!!", – подчеркнул Богдан, закончив свое послание знаменитой фразой о российском корабле и его маршруте.

[ + – ] Андрей Богдан намерен защищать столицу от оккупантов Фото: Скриншот

Несколькими днями ранее он признал, что президент Владимир Зеленский, которого он активно критиковал, на самом деле оказался очень смелым человеком.

Фото: Скриншот

Напомним, в декабре прошлого года Богдан рассказал, что президент уволил его с должности за то, что он требовал у него лучше готовиться к пресс-конференциям и международным встречам, а также обвинял во лжи во время общения с прессой.