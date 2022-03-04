Андрій Богдан заявив, що вступає до тероборони Києва (фото)
За словами колишнього керівника ОП, для захисту в Україну їде багато бізнесменів, волонтерів та простих людей.
Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан повернувся з-за кордону до України, щоб захищати країну від російської армії. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"3000 км із високогірного Австрійського містечка до Києва — 5 днів у дорозі. І я в Києві записуюсь у тероборону! Дорогою мене підвозили мільйонери бізнесмени українці, які поверталися боротися, прості хлопці, які їхали воювати, сотні волонтерів, які гріють, годують, підтримують. Історія мого повернення — це окрема історія неймовірних українців! Для чого це пишу? Не вірте роспропаганді, що українці біжать. Жінки на захід, мужики на схід!" — наголосив Богдан, закінчивши своє послання знаменитою фразою про російський корабель та його маршрут.
Декількома днями раніше він визнав, що президент Володимир Зеленський, якого він активно критикував, насправді виявився дуже сміливою людиною.
Нагадаємо, в грудні минулого року Богдан розповів, що президент звільнив його з посади за те, що він вимагав у нього краще готуватися до пресконференцій та міжнародних зустрічей, а також звинувачував на брехні під час спілкування з пресою.