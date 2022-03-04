Андрій Богдан заявив, що вступає до тероборони Києва (фото)

За словами колишнього керівника ОП, для захисту в Україну їде багато бізнесменів, волонтерів та простих людей.

Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан повернувся з-за кордону до України, щоб захищати країну від російської армії. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"3000 км із високогірного Австрійського містечка до Києва — 5 днів у дорозі. І я в Києві записуюсь у тероборону! Дорогою мене підвозили мільйонери бізнесмени українці, які поверталися боротися, прості хлопці, які їхали воювати, сотні волонтерів, які гріють, годують, підтримують. Історія мого повернення — це окрема історія неймовірних українців! Для чого це пишу? Не вірте роспропаганді, що українці біжать. Жінки на захід, мужики на схід!" — наголосив Богдан, закінчивши своє послання знаменитою фразою про російський корабель та його маршрут.

[ + – ] Андрій Богдан має на меті захищати столицю від окупантів Фото: Скриншот

Декількома днями раніше він визнав, що президент Володимир Зеленський, якого він активно критикував, насправді виявився дуже сміливою людиною.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, в грудні минулого року Богдан розповів, що президент звільнив його з посади за те, що він вимагав у нього краще готуватися до пресконференцій та міжнародних зустрічей, а також звинувачував на брехні під час спілкування з пресою.