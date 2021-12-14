Андрій Богдан розповів, за що Зеленський вигнав його з Офісу президента (відео)

Володимир Зеленський, за словами ексглави ОП, влаштовував скандали, коли його просили вивчати документи напередодні важливих переговорів.

Володимир Зеленський звільнив голову Офісу президента Андрія Богдана через його вимоги краще готуватися до пресконференцій і міжнародних зустрічей. Про це колишній керівник ОП розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Зокрема, Андрій Богдан обурився підготовкою Володимира Зеленського до публічних заходів і розкритикував нещодавню велику пресконференцію, яка відбулася 26 листопада.

За словами ексглави ОП, після перегляду марафону, присвяченого екватору президентської каденції, у нього два дні була депресії.

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"Я собі не міг уявити, хто його (Зеленського – ред.) випустив (на пресконференцію – ред.). Його треба було зупиняти, він ліз у камеру з приводу і без приводу…" — продовжив Андрій Богдан.

Політик також зазначив, що Володимир Зеленський вигнав його з Офісу президента через вимоги краще готуватися до пресконференцій або міжнародних зустрічей.

"Він (Зеленський — ред.) не готувався. Звичайно мене вигнали, я змушував його готуватися до кожного дзвінка, міжнародної зустрічі, сидіти нудні папірці читати. А він не хотів, щоразу скандал", — продовжив Андрій Богдан і заявив, що нецензурно висловлювався на адресу людей з оточення Володимира Зеленського через низький рівень підготовки глави держави.

Раніше Андрій Богдан розповів, як чинна влада вимагає хабарі у впливових людей і загрожує їм санкціями РНБО. За словами ексглави ОП, до нього як до юриста приходять клієнти і скаржаться, що від них вимагають гроші.

Також Фокус у своєму матеріалі підбив підсумки великого інтерв'ю Андрія Богдана Дмитру Гордону.