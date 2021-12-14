Андрей Богдан рассказал, за что Зеленский выгнал его из Офиса президента (видео)

Владимир Зеленский, по словам экс-главы ОП, устраивал скандалы, когда его просили изучать документы накануне важных переговоров.

Владимир Зеленский уволил главу Офиса президента Андрея Богдана из-за его требований лучше готовиться к пресс-конференциям и международным встречам. Об этом бывший руководитель ОП рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

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В частности, Андрей Богдан возмутился подготовкой Владимира Зеленского к публичным мероприятиям и раскритиковал недавнюю большую пресс-конференцию, которая состоялась 26 ноября.

По словам экс-главы ОП, после просмотра марафона, посвященного экватору президентской каденции, у него два дня была депрессия.

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"Я себе не мог представить, кто его (Зеленского — ред.) выпустил (на пресс-конференцию — ред.). Его надо было останавливать, он лез в камеру по поводу и без повода…", — продолжил Андрей Богдан.

Политик также отметил, что Владимир Зеленский выгнал его из Офиса президента из-за требований лучше готовиться к пресс-конференциям или международным встречам.

"Он (Зеленский — ред.) не готовился. Конечно меня выгнали, я заставлял его готовиться к каждому звонку, международной встрече, сидеть скучные бумажки читать. А он не хотел, каждый раз скандал", — продолжил Андрей Богдан и заявил, что нецензурно выражался в адрес людей из окружения Владимира Зеленского из-за низкого уровня подготовки главы государства.

Ранее Андрей Богдан рассказал, как действующая власть вымогает взятки у влиятельных людей и угрожает им санкциями СНБО. По словам экс-главы ОП, к нему, как к юристу, приходят клиенты и жалуются, что от них требуют деньги.

Также Фокус в своем материале подвел итоги большого интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону.